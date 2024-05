Was plant(e) die EU, und was wäre sinnvoll? Antworten auf diese Frage rund um die EU-Pestizidverordnung soll ein Vortrag liefern, zu dem die BUND-Kreisgruppe Bad Dürkheim am Montag, 27. Mai, 19 Uhr, einlädt ins Naturkundemuseum, in Bad Dürkheim. Alternativ ist die Teilnahme nach der Anmeldung auch online über Zoom möglich.

Umstrittenes Glyphosat

Bei dem Vortrag werde es um die Wiederzulassung des umstrittenen Herbizids Glyphosat und die Abstimmung über eine Verordnung gehen, die bis 2030 den Einsatz von Pestiziden in der EU halbieren sollte. Gastredner ist André Prescher-Spiridon, Leiter EU-Politik beim BUND in Brüssel. Anmeldung (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer; Teilnahme vor Ort oder über Zoom) per E-Mail bis spätestens 25. Mai an antonsafer@aol.com. Die Zoom-Zugangsdaten werden per E-Mail mitgeteilt. Die Teilnahme ist kostenlos, um freiwillige Spenden wird gebeten. |mamü