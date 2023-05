Überrascht und verärgert haben Kunden der Postbank am Mittwoch bei der Filiale in Bad Dürkheim vor verschlossenen Türen gestanden. Grund waren laut Pressesprecher Hartmut Schlegel „massive Personalausfälle infolge von Erkrankungen“.

Diese Ausfälle versuche das Unternehmen durch Vertretungskräfte zu kompensieren und so einen halbwegs stabilen Betrieb sicherzustellen. Das gelinge jedoch nicht an allen Tagen. „Insbesondere auch deshalb, weil wir in unseren Filialen an das Vier-Augen-Prinzip gebunden sind, etwa bei Kassengeschäften und Paketverwahrung“, erklärt er.

Am Donnerstag und Freitag werde die Filiale in der Mannheimer Straße regulär öffnen. Am Samstag hingegen müsse sie leider noch einmal geschlossen bleiben. Ob sie nächste Woche durchgehend zu den gewohnten Zeiten öffnen wird, hänge davon ab, „wie die Genesung der Erkrankten voranschreitet“. Die Postbank entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten und bemühe sich, die Kunden mit aktuellen Aushängen in der Filiale auf dem Laufenden zu halten.

Der Selbstbedienungsbereich samt Geldautomat sowie SB-Terminal für Überweisungen und Kontoauszüge bleibe unabhängig davon rund um die Uhr geöffnet. Für aufbewahrte Sendungen verlängere die Postbank die Lagerzeit. Für Paketdienstleistungen gebe es als Alternative die Paketshops in der Kaiserslauterer Straße 18 und in der Weinstraße Süd 8.