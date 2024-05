Sie haben den Heimvorteil: Die erste Bundesliga-„Quali“ wird am Samstag in der TSR-Sporthalle gespielt. Auch eine Rodalber B-Jugendspielerin wird mit dabei sein.

In der TSR-Halle wird am Samstag um die Qualifikation zur Bundesliga für A-Jugend-Handballerinnen gespielt.

Einen Platz in der neuen A-Jugend-Regionalliga sicherte sich die TS Rodalben bereits voriges Wochenende. Nun geht um den Einzug in die Nachwuchs-Bundesliga, die zusätzlich zur Regionalliga ausgetragen wird. Die TSR-Gegner sind der TV Nieder-Olm (13 Uhr) und die SF Budenheim (15.30 Uhr). Im Modus Jeder gegen jeden über je zweimal 20 Minuten kämpfen die Teams um zwei Startplätze für die zweite Runde am 8./9. Juni gegen zwei Teams aus Hessen. Von den vier Teams werden zwei in die Bundesliga rücken.

„Nieder-Olm kann personell aus dem Vollen schöpfen. Die Budenheimer sind stark betroffen vom Wegfall des älteren 2005er-Jahrgangs“, beurteilt TSR-Trainerin Yvonne Schäfer die Kontrahenten. Da Rodalben mit Jana Beneke und Neuzugang Victoria Weller beide Rechtsaußen fehlen, wird Clara Müller von der B-Jugend hochgezogen. „Die Mädels sind gut in Form. Trotz zweier verletzter Spielerinnen sollten wir die erste Hürde nehmen“, sagt TSR-Abteilungsleiter Romi Hirtle, der schon in Hessen die eventuellen Zweitrunden-Gegnerinnen filmte.