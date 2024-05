Am 20. Mai veranstaltet das Haus der Nachhaltigkeit in Trippstadt einen Aktionstag rund um die Biene und die Imkerei, wie auf der Website nachzulesen ist. Das Programm geht von 13 bis 16 Uhr und startet mit dem Rollen von Bienenwachs-Kerzen. Danach werden mit Imker Johannes Kunzmann Bienenvölkern besichtigt. Weiter geht es mit dem sogenannten Honigschleudern. Hierbei wird gemeinsam mit Imker Mathieu Treffer Honig aus den Waben gewonnen, dieser kann auch gleich probiert werden. Während des Aktionstags bekommen die Teilnehmenden Einblicke in die Arbeit der Imker, die auch gerne alle Fragen beantworten.

Die Teilnahme am Aktionstag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Mehr Infos gibt es unter hdn.wald.rlp.de