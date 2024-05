Beim Nutzen eines Gerüsts ist es am Donnerstag in der Straße „Am Hängel“ in Weisenheim am Berg zu einem Unfall gekommen, meldet die Feuerwehr. Dabei wurde eine Person eingeklemmt, Zeugen alarmierten um 12.42 Uhr die Rettungskräfte. Die rückten mit 20 Leuten und vier Fahrzeugen an und konnten die verunglückte Person schnell befreien und dem Rettungsdienst übergeben, der sie weiter behandelte. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Feuerwehr noch unklar. Um 13.15 Uhr war der Einsatz für sie beendet.