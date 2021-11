Gegen 18.30 Uhr hat am Dienstag der Polizei zufolge der Fahrer eines roten Opels am Übergang der B37 auf die A650 aus bislang nicht bekannten Gründen bis zum Stillstand abgebremst. Ein folgender Mercedes konnte noch rechtzeitig bremsen, einer direkt dahinter befindlichen Mazdafahrerin gelang das nicht mehr: Sie fuhr auf den Mercedes auf. Der Opel flüchtete indes von der Unfallstelle. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, informieren die Beamten. An dem Mercedes wurden die Heckstoßstange und die Anhängerkupplung beschädigt. Der Schaden beträgt 1200 Euro. An der Frontstoßstange des Mazda entstand ein Schaden von 800 Euro. Es liegen keine weiteren Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet daher um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.