Nach dem schweren Wasserrohrbruch „An der Altenbach“ bleibt der betroffene Straßenabschnitt länger gesperrt als zunächst angenommen. Wie Wachenheims Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) am Montagnachmittag informierte, wurden durch das austretende Wasser am Freitagabend Gehwege und Rinnen an beiden Seiten der Straße auf einer Länge von etwa 20 Metern unterspült. Beides werde nun komplett erneuert. Daher bleibe die Straße für den Rest der Woche, möglicherweise sogar bis Montag gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Am Freitagabend war es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Grund war eine defekte Muffe zwischen zwei Rohren. Da es sich um eine große Wasserleitung handelte, wurde die Straße überflutet. Zudem kam es zu einem Druckabfall im Leitungsnetz, was dazu führte, dass zahlreiche Haushalte in der Stadt kurzzeitig ohne Wasser waren. Bauhof, Stadtwerke und eine Fachfirma arbeiteten bis in die frühen Morgenstunden des Samstags daran, die Wasserversorgung für die Anwohner wiederherzustellen. Seitdem ist der Straßenabschnitt gesperrt.