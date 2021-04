Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ist ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 8 zwischen Gönnheim und der A 650, Anschlussstelle Friedelsheim, bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 33-jährige Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in Richtung Gönnheim unterwegs. Wenige Meter vor dem auf Bahnübergang überholte er trotz Überholverbots ein Auto. Beim Wiedereinscheren verlor er auf den Bahnschienen die Kontrolle über sein Motorrad, prallte gegen eine Schutzplanke und wurde zu Boden geschleudert. Der 33-Jährige wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro.