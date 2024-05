Die Bewohnerinnen und Bewohner der kleinen Gemeinde Herxheim sind ja einiges in Sachen Verkehr gewöhnt, „aber das war jetzt der Oberklops“, sagt Erwin Zemke. Was war passiert? Am vergangenen Freitag war der Fahrer eines Gelenkbusses aus unbekannten Gründen auf die Idee gekommen, die Herxheimer Hauptstraße zu verlassen, um auf den Weg Richtung Grünstadt durch den Pfaffenhof „abzukürzen“.

Wer sich ein bisschen auskennt: Das war keine gute Idee. Anderthalb Stunden war der Fahrer laut Zemke anschließend am Werk, um mit Hilfe von Anwohnern wieder rückwärts raus aus der misslichen Lage zu kommen. Der Verkehr in Herxheim am Berg ist und bleibt ein Dauerbrenner.