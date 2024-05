Ein auf dem Wurstmarktplatz geparktes Auto ist in der Zeit von Sonntag, 12. Mai, 12 Uhr, bis Dienstag, 14. Mai, 10 Uhr, beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, zerkratzten die bislang unbekannten Täter die komplette Fahrer- und Beifahrerseite des Mercedes mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Rufnummer 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.