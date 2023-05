Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nach den Mädchen ermittelt an diesem Wochenende der männliche Hockeynachwuchs seine süddeutschen Meister. Die U18 des DHC liebäugelt mit dem Erreichen des Halbfinales in München. Die Meisterschaft der U16 findet derweil in Bad Dürkheim ohne eigene Beteiligung statt, die Organisatoren bitten noch dringend um Helfer.

„Mit Ludwigsburg und Wiesbaden sind wir sicherlich auf Augenhöhe.“ DHC-Trainer Markus Förster glaubt, dass für seine U18 das Halbfinale bei der Süddeutschen