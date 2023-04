Gelb blühend schiebt sich der Goldlack aktuell zwischen den Ritzen der Freinsheimer Stadtmauer hervor. Das Mauerblümchen aus dem Mittelmeerraum zeigt sich zur Frühlingszeit farbenfroh.

Mauern sind Biotope aus Menschenhand, sie können vielfältiges Leben beherbergen. Eine der Blütenpflanzen, die im Frühling zwischen den Steinen aufleuchten, ist der Goldlack. Zwar gelten sogenannte Mauerblümchen als unscheinbar, aber an diesen Ruf halten sich längst nicht alle Arten. Im Gegenteil schmücken sie sich farbenfroh zur Blütezeit.

Bleibt zu hoffen, dass solche Zier auch nach der Stadtmauer-Sanierung noch in manchen Fugen gedeihen darf. Damit sich das goldene Mauerblümchen mit seinen Samen ausbreiten kann, braucht es offene Spalten. Für Insekten bieten die Blüten reichlich Nahrung. Noch dazu hat die Pflanze eine lange Geschichte mit Ursprüngen im Mittelmeerraum. Seit dem Mittelalter ist Goldlack in unseren Breiten eine beliebte Gartenblume. Verwildert kommt sie an Mauern und Felsen vor. Auch im berühmten Bild vom „Paradiesgärtlein“ fand sie ihren Platz, wo sie schon seit 600 Jahren blüht.