Der CDU-Landtagsabgeordnete Markus Wolf hat sich wegen der gesperrten L522 zwischen Weisenheim und Herxheim am Berg an den Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, Martin Schafft, gewandet. „Ich bitte Sie, das notwendige Verfahren so weit als möglich zu beschleunigen, damit ein zügiger Baubeginn avisiert werden kann“, schreibt Wolf. Wie bereits berichtet, wurde die Strecke wegen gravierender Frostschäden gesperrt. Eine Ausbesserung der Schäden lohnt sich aus Sicht des Landes vor dem ohnehin geplanten Vollausbau nicht. Einen Termin für einen Baubeginn gibt es laut Schafft derzeit noch nicht.

Wolf bittet den LBM, „nochmals zu prüfen, ob nicht doch eine – zumindest halbseitige – Öffnung der Straße möglich ist“. Mit den Bahnbrücken in Dackenheim und Freinsheim sowie der L522 gebe es mittlerweile drei neuralgische Punkte in der Verbandsgemeinde. Alle Möglichkeiten der Beschleunigung der Verfahren, der Verkehrsplanung und einer aufeinander abgestimmten Umsetzung müssten genutzt werden, fordert Wolf.