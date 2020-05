Das Evangelische Krankenhaus hat die Besuchsregeln gelockert. Dagegen dürfen Patienten der Median-Kliniken nach wie vor keine Besucher empfangen.

„Grundsätzlich bestehen die Risiken einer Infektion unverändert fort. Deshalb bitten wir Angehörige, Freunde und Bekannte von Patienten, selbstverantwortlich zu prüfen, ob ein Besuch wirklich wichtig ist“, sagt Susanne Liebold, Pressesprecherin des Dürkheimer Krankenhauses. Die neuen Regeln sehen vor, dass pro Patient und Tag für jeweils eine Person ein rund einstündiger Besuch zwischen 15 und 18 Uhr möglich ist. Besucher müssen eine Maske tragen und sich am Empfang registrieren. Ausnahmen können mit der jeweiligen Station, beispielsweise der Palliativstation, abgesprochen werden. Kontaktpersonen der Kategorie I und II des Robert-Koch-Instituts, mit dem neuartige Coronavirus Infizierte sowie Menschen mit erkennbaren Atemwegsinfektionen dürften keine Besuche im Haus machen, so Liebold.

Median testet Patienten

Der Besuchsstopp in den Kliniken der Median-Gruppe bleibt dagegen bestehen. „Besuche sind aus unserer Sicht in der derzeitigen Situation nicht möglich“, erklärt dazu der Chef der Klinik-Gruppe, André M. Schmidt. „Sie führen unser speziell ausgearbeitetes Hygienekonzept ad absurdum. Jeder zusätzliche Kontakt nach außen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus in unsere Kliniken und Einrichtungen gelangt“, so Schmidt weiter.

Alle Patienten, die neu in eine Einrichtung der Gruppe kommen, werden bei ihrer Aufnahme auf Covid-19 getestet. Ausnahmen gibt es nur für Patienten, die aus dem Krankenhaus einen negativen Befund vorweisen können, der weniger als 48 Stunden alt ist. spk