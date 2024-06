In der Stadt Bad Dürkheim sowie den Verbandsgemeinden Wachenheim und Freinsheim sind am Sonntag offenbar mehr Menschen zur Wahl gegangen als 2019.

„Um 16 Uhr lagen wir bei Kommunal- und Europawahlen im Schnitt bei 68 Prozent“, berichtet Lars Pletscher, geschäftsführender Beamter bei der Stadt Bad Dürkheim. Trotz eines hohen Anteils an Briefwählern hätten sich in den Wahllokalen in Grethen-Hausen und Leistadt sogar zwischenzeitlich kleinere Schlangen gebildet, berichtet Pletscher.

Von einer hohen Wahlbeteiligung in der Verbandsgemeinde Wachenheim kann die Büroleiterin der Verwaltung, Ulla Kaiser, berichten. Die Rückläufe aus der Briefwahl liegen in den Gemeinden bei bis zu 85 Prozent. Dazu kommen etwa 40 Prozent durch die Urnenwähler. Der Wahltag in der Verbandsgemeinde sei unauffällig verlaufen, berichtet Kaiser. Auch in Wachenheim, wo gerade das Burg- und Weinfest gefeiert wird.

Jörg Heidemann, Büroleiter der Verbandsgemeinde Freinsheim, hat im Laufe des Tages eine erfreuliche Meldung aus den Wahllokalen der Ortsgemeinden erhalten. So sei nach Einschätzung der Mitarbeiter vor Ort die Wahlbeteiligung dieses Mal höher ausgefallen als bei der letzten Wahl, so die Vermutung kurz nach Schließung der Wahllokale.