Anja Bletzer, Matthias Wühl und Jochen Weisbrod haben sehr gut abgeschnitten.

Es gibt viele Gründe, die gegen ein Bürgermeisteramt sprechen. Für die Ehrenamtlichen bedeutet es viel Arbeit und oft wenig Wertschätzung. Gerade wer noch mitten im Berufsleben steht und Familie hat, überlegt es sich daher zweimal, anzutreten. Das Resultat: Wir berichten in dieser Ausgabe lediglich von vier Bürgermeisterwahlen, bei denen die Bürger sich zwischen zwei Kandidaten entscheiden können. Überall sonst gibt es nur einen Bewerber – in Herxheim am Berg gibt es niemanden. Doch ohne ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister geht es nicht.

Auffällig ist bei dieser Wahl das Vertrauen, dass die Wählerinnen und Wähler gerade denen geschenkt haben, die den Job noch nie gemacht haben wie Matthias Wühl in Erpolzheim, Jochen Weisbrod in Freinsheim und Anja Bletzer in Friedelsheim. Dieser Vertrauensvorschuss ist ein positives Signal.

Geprägt wurde der Abend von den teils sehr guten Europawahlergebnissen der AfD in einzelnen Gemeinden – eine Partei, die in Teilen gegen genau diese Demokratie arbeitet, für die sich die Ehrenamtlichen einsetzen.