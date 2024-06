Nur in vier Gemeinden hatten die Wähler am Sonntag eine „echte“ Wahl: Sie konnten sich zwischen zwei Bewerbern für das Bürgermeisteramt entscheiden. Eine richtige Überraschung war das Ergebnis in Weisenheim am Berg: Hier gewann mit Edmund Müller ein Politik-Neuling überraschend klar mit 70,4 Prozent.

