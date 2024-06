Das Gesicht des Bad Dürkheimer Stadtrats wird sich verändern, in nahezu jeder Fraktion haben junge Kandidatinnen und Kandidaten den Sprung geschafft. Bei der Mehrheitsfindung liegt der Ball im Feld der CDU, die mit zwölf Mandaten klar stärkste Kraft ist. Da kann man schon von einem deutlichen Wählerauftrag sprechen. Als wahrscheinlichste Partner bieten sich entweder die FWG an, die ein breites Spektrum an Meinungen unter ihrem Dach versammelt, oder die SPD. Inhaltlich weiter auseinander liegen, trotz gemeinsamer Jamaika-Vergangenheit, die CDU und die Grünen. Schwarz-Gelb gibt das Ergebnis nicht her. Gut für die Stadt ist, dass sich schnell eine stabile Mehrheit finden lassen sollte – selbst ohne Beteiligung der CDU. Jetzt gilt es, aus dem Ergebnis das Beste für Bad Dürkheim zu machen.