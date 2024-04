Die Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Freinsheim können am 10. Juni, am Montag nach der Kommunalwahl, doch geöffnet bleiben. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch mit.

Bei den Kommunalwahlen sind in der Verbandsgemeinde Freinsheim neben den Helfern aus dem Kreis der Parteien und Wählergruppen sowie aus dem Rathaus seit den letzten 15 Jahren rund 50 Beschäftige aus den Kindertagesstätten im Einsatz. Die Auszählung sei personal- und zeitaufwendig. Neben der Begleitung des Wahlgeschehens von 8 bis 18 Uhr sei mit einer mehrstündigen Bindung von Kräften am Abend und bis in die Nacht zu rechnen, um dem recht komplexen rheinland-pfälzischen Kommunalwahlrecht mit Kumulieren und Panaschieren nachzukommen, so die Freinsheimer Verwaltung. Der Personaleinsatz aus den Kitas bei der Wahl hätte zur Folge gehabt, dass die Kitas wie bei früheren Wahlen hätte geschlossen bleiben müssen, heißt es in der am Mittwoch verschickten Pressemitteilung.

Aufrufe im März gestartet

Man habe dies in den vergangenen 15 Jahren so gehandhabt, da Bestrebungen zur Rekrutierung von Freiwilligen bereits vor früheren Kommunalwahlen nicht erfolgreich gewesen seien. Gleichwohl habe die Verwaltung mit Unterstützung der politisch Verantwortlichen im Frühjahr erneut einen öffentlichen Aufruf gestartet, um Freiwillige zu rekrutieren und um die Kita-Schließungen abzuwenden. Der Aufruf erfolgte über die Homepage und das Amtsblatt. Außerdem seien diese Bestrebungen von Aktivitäten im politischen Raum flankiert worden. Zudem hätten sich viele Eltern der Kita-Kinder um eine Entlastung des Erzieher-Personals bemüht und sich darum gekümmert, dass die Verwaltung bei der Stimmauszählung anderweitig unterstützt wird.

Viele Freiwillige werden einspringen

All diese gemeinsamen Anstrengungen seien letztlich von Erfolg gekrönt: Es hätten sich ausreichend viele Freiwillige für die PC-Erfassung gemeldet, so dass ein Einsatz des pädagogischen Personals am Wahlsonntag nun nicht mehr erforderlich sei. Die Kindertagesstätten könnten daher geöffnet und den Eltern ein Betreuungsangebot für ihre Kinder unterbreitet werden. „Die Verwaltung ist sehr froh über diese Entwicklung und bedankt sich zum einen bei den Freiwilligen für ihre Einsatzbereitschaft und zum anderen bei allen, die für einen ehrenamtlichen Einsatz bei der Kommunalwahl geworben haben“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

Aus den Reihen der Eltern hatte es zuvor Proteste gegen die im Februar angekündigte Schließung der Kitas am 10. Juni gegeben. Angesichts von sieben Kitas mit rund 500 Plätzen hätten etwa 400 Eltern extra einen freien Tag nehmen müssen, wurde von Mitgliedern der Elternausschüsse geschätzt. In Gesprächen mit dem Kreiselternausschuss haben sie außerdem erfahren, dass die Kitas in der VG Freinsheim die einzigen geschlossenen Kitas nach der Wahl im Landkreis Bad Dürkheim gewesen wären.

