Die VG Freinsheim setzt für die Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni auch Kita-Personal als Wahlhelfer ein. Tags darauf sollen die Kitas zu bleiben – zum Ärger vieler Eltern.

„Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt Markus Müller, Vorsitzender des Elternausschusses der Kita in Kallstadt. In einem Schreiben an alle Kita-Eltern hat die VG-Verwaltung