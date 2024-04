Zwischen 8 und 9 Uhr hat die Polizei am Dienstag das Tempo-30-Limit im Holzweg in Bad Dürkheim überwacht. Das Ergebnis: „Die Verkehrsteilnehmer hielten sich vorbildlich an die Geschwindigkeitsbeschränkung.“ Daher hätten die Beamten keine Verwarnungen aussprechen müssen.