Die Bauarbeiten an der K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg sind abgeschlossen und die Straße seit Freitag wieder offen, das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer am Freitagmorgen mit. Der Bestandausbau der K16 hatte im November 2023 begonnen, die Kosten von 2,5 Millionen Euro teilen sich der Kreis Bad Dürkheim sowie das Land Rheinland-Pfalz.

Der Abschluss der Arbeiten hatte sich mehrfach verzögert. Ursprünglich hatte der LBM angekündigt, die Straße am 9. August freizugeben, dann war der 16. August als Fertigstellungstermin genannt worden. Grund für die Verschiebung der Verkehrsfreigabe waren erforderliche Restarbeiten.

Der etwa sechs Kilometer lange Abschnitt war in einem sehr schlechten Zustand. Nicht nur die Fahrbahn wurde komplett saniert, auch die Böschungen wurden stabilisiert und die Fahrbahnränder erneuert. Der Verkehr war während der Bauarbeiten überörtlich über Neustadt an der Weinstraße umgeleitet worden.

Der LBM bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern und Anliegern für das Verständnis während den Verkehrseinschränkungen.