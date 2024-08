Die K16 bleibt eine Woche länger gesperrt als angekündigt. Die Strecke wird nun voraussichtlich erst am Freitag, 16. August, wieder freigegeben.

In der vergangenen Woche hatte die Behörde noch angekündigt, dass die Bauarbeiten am Freitag, 9. August, enden werden. Bei der Bauabnahme des dritten Bauabschnittes zwischen Oppauer Haus und Rotsteig habe sich nun aber gezeigt, dass dort noch „umfangreiche Nachbesserungen an der Bauleistung erbracht“ werden müssen. Diese können laut LBM voraussichtlich erst zum 9. August abgeschlossen werden. Bis dahin bleibe der dritte Bauabschnitt voll gesperrt. Da die Zufahrt zum Oppauer Haus gewährleistet bleiben muss, können die Restarbeiten im zweiten Bauabschnitt erst danach erfolgen, also in der Woche ab dem 12. August.

Grund der Verzögerung sind laut LBM erhebliche und sicherheitsrelevante Mängel in der Bauleistung des beauftragten Bauunternehmens. Diese seien auch nach Absprache nicht behoben worden. Eine Öffnung der Straße sei derzeit aus Verkehrssicherheitsgründen nicht zu verantworten. Die K16 bleibt daher weiterhin für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird überörtlich über Neustadt an der Weinstraße umgeleitet.

Kosten: 2,5 Milllionen Euro

Bis zum 9. August ist die Zufahrt zum Naturfreundehaus Oppauer Haus weiterhin nur aus Richtung Wachenheim möglich; in der darauffolgenden Woche nur über Lambrecht.

Mit dem K16-Ausbau wurde im November 2023 begonnen. Die Kosten von 2,5 Millionen Euro teilen sich der Kreis Bad Dürkheim sowie das Land Rheinland-Pfalz. Der etwa sechs Kilometer lange Abschnitt war in einem sehr schlechten Zustand. Nicht nur die Fahrbahn wurde komplett saniert, auch die Böschungen wurden stabilisiert und die brüchigen Fahrbahnränder erneuert.