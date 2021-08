Das Impftempo in der Salierhalle hat angezogen: Mit 718 Impfungen wurden am Dienstag bislang die meisten Spritzen im Dürkheimer Impfzentrum gesetzt. Zuvor wurden am Tag etwa 500 bis 550 Bürger geimpft.

„Es sind also mittlerweile deutlich mehr Impfungen pro Tag als noch vor ein paar Wochen“, teilte die Sprecherin der Kreisverwaltung, Sina Müller, auf Anfrage mit. Seit Anfang Januar wurden in der Salierhalle 23.374 Impfungen gezählt, davon 16.815 Erst- und 6559 Zweitimpfungen. In dieser Woche bis einschließlich Samstag werden insgesamt 2700 Impfungen anvisiert. Dies ist auch der Plan für die kommenden Wochen. Die meisten Impfwilligen gehören der Priorität 2 und 3 an. Dabei sind derzeit auch viele Lehrer, die das Land in der Terminvergabe vorgezogen hat. Angehörige der Priorität 1, die sich jetzt erst registrieren, sollten bei der Terminvergabe nach vorne rutschen.

Am Dienstag waren unter den 718 Impflingen 282 Personen, die aufgrund ihres Alters geimpft wurden und 342, die aufgrund ihres Berufes an die Reihe kamen. Die übrigen seien entweder aus medizinischen Gründen geimpft worden oder wurden vorgezogen, weil sie in Teststellen arbeiteten.

„Termine werden aktuell vergeben von Montag bis Samstag zwischen 7.30 Uhr und 21.15 Uhr. Danach werden häufig noch Restdosen verimpft, sodass oft bis 22 Uhr und länger Betrieb im Impfzentrum ist“, erläuterte Müller. Wenn tagsüber absehbar sei, dass Dosen übrig bleiben, dann würden aber auch schon tagsüber Menschen für „Restdosen“ angerufen.

1500 Interessenten auf der Warteliste

Über das Online-Formular auf der Internetseite der Kreisverwaltung hätten sich bereits mehr als 1500 Interessenten für die Restimpfdosen-Warteliste registrieren lassen. „Es wurden auch bereits Personen von der Liste angerufen. Aber es sind nur ein paar am Tag“, erklärte Müller. Die Wahrscheinlichkeit, dass man kontaktiert werde, sei also gering. „Wir haben mittlerweile außerdem Zugriff auf die ersten 100 Registrierungen, die noch in der Warteschlange des Landes bei der Impfregistrierung hängen und noch keinen Termin haben“, fügte sie hinzu. Auch diese können mittlerweile also kontaktiert werden.

Bei Terminen mit Astrazeneca würden etwa zehn Prozent der Impfkandidaten nicht zum Termin erscheinen, bei Biontech und Moderna deutlich weniger. Es würde die Abläufe erleichtern, so Müller, wenn die Menschen, die ihren Impftermin nicht wahrnehmen wollen, diesen am besten über die Landes-Registrierung absagen würden. „Dann wird direkt eine neue Person auf diesen Termin gebucht.“ Wer also seine Impfung zum Beispiel beim Hausarzt schon erhalten habe, werde gebeten, seinen Termin beim Impfzentrum abzusagen. „Die meisten machen das aber schon“, ergänzte Müller.

Obwohl die Menge an Impfungen jetzt angezogen habe, könnten die Mitarbeiter alles sehr gut bewältigen. Das Impfzentrum könne insgesamt auf 100 bis 120 Mitarbeiter zurückgreifen, die aber nicht täglich vor Ort im Einsatz sein müssten.