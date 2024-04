Es wird wieder gruselig am Wachenheimer Hexenstein, wenn der Pfälzerwald-Verein dort zum Hexenspektakel einlädt. Was kleine und große Gruselfans vorab wissen sollten.

Bereits zum 20. Mal wird es schaurig-gruselig am Wachenheimer Hexenstein auf dem Mittelberg gegenüber der Wachtenburg. Die Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins (PWV) lädt am Dienstag, 30. April, ab 16 Uhr dorthin zum Hexenspektakel ein. Besucher sollten Taschenlampe und Schoppengläser im Gepäck haben.

Überlieferungen zufolge geht die Walpurgisnacht auf alte heidnische Bräuche und eine gehörige Portion Aberglauben zurück. So sollen Hexen am Abend des 30. April zum Brocken im Harz geritten sein, um sich dort mit dem Teufel zu treffen. Auf ihrem Weg dorthin sollen sie alles verhext haben, was ihnen in den Weg kam. Nach Auskunft des PWV sind die heutigen Hexen friedliebender geworden, sodass sich die Besucher gefahrlos auf den Weg zum Mittelberg machen können.

Basteln, Kinderschminken und Zaubershow

Für „Nicht-Hexen“ ist der Hexenstein über verschiedene ausgeschilderte Wegstrecken, wie zum Beispiel über die Mittelbergstraße zu erreichen. Um 16.30 Uhr startet beim Spielplatz am Eingang zum Poppental eine geführte Wanderung zum Hexenstein. Wer über Flugerfahrungen auf dem Besen verfügt, kann als fliegende Hexe aufsteigen. Oben angekommen, erwartet junge und alte Hexen ein unterhaltsames Programm: Eine große Schaukel, Slackline, Hexenbasteln und Kinderschminken sorgen für einen spannenden Aufenthalt am Hexenstein. Der Hexenzauberer will die Kinder ab etwa 18 Uhr in seinen Bann ziehen. Besonders aufregend wird es bei Einbruch der Dunkelheit, wenn die Hexenstein-Hexen mit ihrem Hexentanz die Gäste zum Mittanzen animieren und womöglich auch verzaubern werden.

Für das leibliche Wohl der großen und kleinen Hexen und ihrer Begleiter wird das Team der Ortsgruppe sorgen, das Bratwürste und Getränke anbietet. Die Besucher werden gebeten, für die Getränke eigene (Schoppen)gläser mitzubringen. Wenn das Spektakel beendet ist und die Hexen wieder in alle Himmelsrichtungen entschwunden sind, wird Fußgängern empfohlen, eine Laterne oder eine Taschenlampe im Gepäck zu haben, um auf dem Rückweg wohlbehalten im Tal anzukommen.

Info

Mehr zur „Hexenkäth“ gibt es auf der Homepage des PWV Wachenheim unter www.pwv-wachenheim.de zu lesen.