Frank Krick kandidiert für die FWG als Ortsvorsteher in Hardenburg. Der 53-jährige Diplom-Verwaltungswirt war bereits 2019 angetreten, unterlag aber Thorsten Brand (CDU), der ebenfalls erneut antreten wird. Krick ist außerdem auf Platz 1 der Liste für den Ortsbeirat. „Wir erleben momentan einen unglaublichen Mitgliederzuwachs im Ortsteil Hardenburg“, wird Krick in einer FWG-Pressemitteilung zitiert. Auch die Liste für Grethen-Hausen hat die FWG aufgestellt. Dort führt Christian Schuler die Liste an.

Hardenburg

Frank Krick, Marc Schwalb, Jürgen Feil, Birgit Feil, Wolfgang Streibert, Bianca Schwalb, Daniel Fest.



Grethen-Hausen

Christian Schuler, Jörg Schäfer, Swantje Tempel-Thomßen, Jürgen Bletzer, Peter Kiefer