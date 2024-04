Weil mehr Grundschüler eine Klasse wiederholen müssen, wird der Platz an zwei Grundschulen in der Stadt knapp. Wie die zuständige Dezernentin Judith Hagen (Grüne) im Sozialausschuss sagte, werde die Salierschule im kommenden Schuljahr komplett dreizügig. Weil daher ein Klassenraum fehlt, muss ein Raum der betreuenden Grundschule genutzt werden. „Sollte es im kommenden Jahr nicht anders werden, müssen wir über Anbau nachdenken“, sagte Hagen. Auch in der Valentin-Ostertag-Schule kommt im kommenden Schuljahr wegen einiger Wiederholer eine Klasse hinzu, für die ein Klassenraum geschaffen werden muss.