Mit sechs Konzerten soll das 25. Gitarre plus Festival in Weisenheim am Berg stattfinden. Traditionell am ersten Februarwochenende gibt es wieder hochkarätige Gitarrenmusik. Wegen der Pandemie hat der Förderkreis Ehemalige Synagoge die Konzerte in die Jahnturnhalle verlegt – und es gibt weitere Corona-Besonderheiten.

Mit virtuosen Solostücken will Julia Trintschuk am Freitag, 4. Februar, 20 Uhr, das Festival eröffnen. Auf ihrem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla und Mario Castelnuovo-Tedesco,