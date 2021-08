Im Schienenersatzverkehr zwischen Freinsheim und Bad Dürkheim werden speziell für Schüler morgens und mittags mehr Busse eingesetzt. Die Bahnstrecke ist voraussichtlich noch bis zum 4. Oktober gesperrt, weil Dachse den Bahndamm ab Erpolzheim ausgehöhlt haben.

Der Fahrplan des Ersatzverkehrs wurde von der DB Regio sowie dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr in Kaiserslautern ausgearbeitet. Die Dürkheimer Kreisverwaltung wurde wegen des Schülertransports mit ins Boot geholt. „Natürlich wenden sich Betroffene an den Kreis. Wir helfen auch weiter beziehungsweise leiten Beschwerden und Verbesserungsvorschläge weiter“, informierte Kreissprecherin Sina Müller auf Anfrage.

Nach Müllers Angaben fahren insgesamt fünf Busse die Schüler morgens Richtung Bad Dürkheim. Aufgrund der neuen Transportsituation hätten sich wohl am ersten Schultag die Schüler nicht gleichmäßig auf alle Busse verteilt, erläuterte Müller. Ein Bus fährt in Freinsheim ab 7.10 Uhr über Erpolzheim (7.18 Uhr) nach Bad Dürkheim. Er ist für Schüler gedacht, die Richtung IGS Deidesheim/Wachenheim unterwegs sind und am Dürkheimer Bahnhof den Zug um 7.39 Uhr nehmen müssen. Für die Schüler, die zum Schulzentrum Trift fahren wollen, werden vier Busse eingesetzt, die um 7.29 Uhr ab Freinsheim (Bahnhofstraße/Franz-Lind-Straße) zeitgleich losfahren und in Erpolzheim um 7.37 Uhr am ehemaligen Winzerverein halten. Die Busse kommen laut Fahrplan um 7.45 Uhr im Schulzentrum Trift an. „Wenn sich Schülerinnen und Schüler auf vier beziehungsweise fünf Busse verteilen, sollte der Platz ausreichen“, so Müller. Dies sollte sich in den nächsten Tagen einspielen.

Vom Warnstreik nicht betroffen

Zum Schulschluss sind um 12.40, 13.05 und 13.40 Uhr ab Schulzentrum Trift jeweils drei Busse im Einsatz, wie Rouven Essig-Feulner vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr ergänzte. Vom fünftägigen Warnstreik ab Donnerstag ist der Schienenersatzverkehr nicht betroffen, da nur Lok- und Stellwerkpersonal die Arbeit niederlegen will. Probleme kann es jedoch mit Anschlusszügen geben.

Wie Essig-Feulner außerdem mitteilte, gibt es seit Montag, 30. August, einen Express-Bus zwischen Bad Dürkheim und Frankenthal mit Anschluss nach Worms und Mainz. „Zuvor haben die Reisenden nach Frankenthal am Freinsheimer Bahnhof in den Zug umsteigen müssen. Dadurch hat sich die Fahrtzeit zu sehr verlängert“, erklärte Essig-Feulner. Der Express-Bus sei zweistündlich, im Berufsverkehr auch stündlich unterwegs.

Noch Fragen?

Informationen zum Fahrplan des Schienenersatzverkehrs unter www.bauinfos.deutschebahn.com. Die Fahrzeiten des neuen Expressbusses nach Frankenthal sind unter www.bahn.de abrufbar.