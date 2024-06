Bei Kontrollen am Dienstag zwischen 11.45 und 13.15 Uhr hat die Dürkheimer Polizei auch die Geschwindigkeit der an der Wachenheimer Grundschule vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer gemessen. Dabei haben laut Polizei zwölf Autofahrer die gültige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde überschritten. Der Spitzenreiter war mit 53 Stundenkilometern unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro.