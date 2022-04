In der Fußball-Landesliga der Frauen kann die Mannschaft des FV Freinsheim entspannt auf die dieswöchige Spielpause blicken. Mit einem 0:0-Remis beim Tabellenzweiten FV Hanhofen hat die Mannschaft von Kevin Hanß am vergangenen Samstag nach der 0:10-Klatsche gegen Göcklingen II ein wichtiges Zeichen gesetzt.

„Ich bin einfach nur stolz auf die Mädels“, sagte FV-Trainer Hanß. Die Hanhofenerinnen hatten zuvor sieben Spiele in Folge gewonnen und waren eigentlich klarer Favorit gegen angeschlagene Freinsheimerinnen. „Für uns fühlt es sich sogar ein bisschen wie ein Sieg an“, freut sich FV-Trainer Hanß. Besonders in der ersten Halbzeit habe seine Elf beeindruckenden Fußball gezeigt, schaffte es aber nicht, sich mit einem Tor zu belohnen. In der zweiten Hälfte hielt dann die laut Hanß überragende FV-Torhüterin Sarah Jung ihre Mannschaft im Spiel.

Durch den Punktgewinn springt der SV Freinsheim mit 16 Punkten auf Tabellenrang acht der Landesliga, auch weil der direkte Konkurrent, die zweite Mannschaft des SV Obersülzen, den Spielbetrieb für diese Saison abgemeldet hat. Am 7. Mai treffen die Freinsheimerinnen auswärts auf den SV Dammheim. „Wir möchten die Runde so erfolgreich wie möglich zu Ende spielen und dabei vor allem die positive Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft in die restlichen Spiele mitziehen“, gibt Hanß für den restlichen Saisonverlauf vor.