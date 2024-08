Der Förderkreis Wachtenburg hat am Wochenende zu seinem Burgfest auf die Wachtenburg in Wachenheim eingeladen. „Am Freitag war es etwas ruhiger, aber der Samstag war sehr gut besucht“, berichtet Förderkreisvorsitzender Willy Bohl. Selbst etwas Regen konnte die Laune am Samstagabend nicht trüben, sodass gemeinsam mit der Band Tonic bis Mitternacht gefeiert wurde. Am Sonntag sorgte ein Burggottesdienst laut Bohl für einen gemütlichen Start in den Tag. „Die Besucher schätzen nicht nur das Fest, sondern interessieren sich auch für die Arbeit des Vereins“, freut sich Bohl. Mehr als 100 Ehrenamtliche sind im Einsatz, der Erlös geht komplett an den Verein. Am Montag klingt das Fest ab 18 Uhr mit einem „Funzelabend“ aus.