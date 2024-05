Wer in Bad Dürkheim während der Fußball-EM Public Viewing unter freiem Himmel anbieten will, der kann die Übertragung auch nach 22 Uhr zeigen.

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte einem entsprechenden FDP-Antrag zu. Für die Liberalen hatte Walter Schubert betont, dass es nicht darum gehe, dass die Stadtverwaltung selbst ein solches Angebot macht. Möglicherweise würden aber Veranstalter durch den Antrag motiviert. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) erklärte wie andere Ausschussmitglieder, dass eine Verordnung des Bundes die Kommunen ohnehin anhalte, Public Viewing während der EM in der Regel zu genehmigen. Der Antrag unterstütze das Vorgehen der Verwaltung, „wie wir es ohnehin gehandhabt hätten“, so Bauernschmitt. Sie sei „gespannt, welche Anträge uns in dieser Frage erreichen“. Hintergrund der Regelung ist, dass mehr als die Hälfte der Spiele erst um 21 Uhr angepfiffen wird und damit länger als bis 22 Uhr dauert.