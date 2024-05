Auch über Frankenthal sind übers lange Pfingstwochenende zwar über Stunden enorme Regenmengen niedergegangen. Von unwetterartigen Zuständen oder Hochwasserlagen sprach die Feuerwehr in ihrer Bilanz aber nicht.

Das Wasser, das die Isenach zwischenzeitlich führte, ordnete sie im Bereich eines zweijährigen Hochwassers ein. Dieses sei um wenige Zentimeter verfehlt worden, erklärte ein Sprecher am Montag auf Anfrage. Das Flussbett lag damit deutlich unter den Pegelständen in der Südwestpfalz und im Saarland. Am Freitag, als der meiste Regen über Frankenthal niedergegangen war, musste die Feuerwehr binnen einer Stunde viermal ausrücken.

Bei drei Einsätzen setzten die Wehrleute jeweils Tauchpumpen ein. Eine Kellerwohnung sei an einem Hang vorsorglich abgesichert worden. Bei einem Einsatz in der Robert-Bosch-Straße kam es trotz Stromabschaltung im Kellergeschoss während der Abpumparbeiten zu einer kleinen Verpuffung an der Gasheizung, so dass vorsorglich ein Löschzug nachgefordert wurde. Die Kontrolle mit Wärmebildkamera und Messgeräten ergab jedoch keine Auffälligkeiten. Die Anlage wurde durch den Notdienst der Stadtwerke Frankenthal außer Betrieb genommen.

Der für die Feuerwehr zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel machte sich am Freitag in der Hauptfeuerwache ein Bild von der Lage. Einen umgestürzten Baum an der Kreuzung Hannong- und Lambsheimer Straße, den die Feuerwehr beseitigte, führte der Sprecher nicht primär auf den aufgeweichten Untergrund zurück.

Die Überprüfung relevanter Stellen der Isenach auf Frankenthaler Gemarkung, insbesondere enge Kurven oder Durchführungen unter Brücken oder Straßen, habe bis Pfingstmontag keinen Grund zur Besorgnis gegeben. bislang unauffällig. Die Kontrollen würden fortgesetzt.