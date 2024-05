Kurz vor 15 Uhr ist die Feuerwehr am Donnerstag zu einem „kleinen Vegetationsbrand“ in den Portugieserring in Ellerstadt gerufen worden. Dort war eine Hecke in Brand geraten, die die mit zehn Kameraden und einem Einsatzwagen angerückte Feuerwehr löschte. Anschließend kontrollierte sie mit einer Wärmebildkamera, dass es keine Glutnester mehr gab. Nach etwa einer Dreiviertelstunde war der Einsatz für die Brandbekämpfer vorbei.