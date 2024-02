Eine 71-Jährige aus der Verbandsgemeinde Wachenheim ist am Mittwoch Opfer eines Trickbetrügers geworden, der sie um mehrere Zehntausend Euro betrogen hat. Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau am Mittwoch insgesamt vier Mal von einem falschen Bankmitarbeiter angerufen worden. Der Betrüger habe der Frau erzählt, dass ihr Online-Banking-Zugang gehackt worden sei, und nach den Zugangsdaten gefragt. Laut Polizei buchte der Täter in mehreren Abbuchungen einen mittleren fünfstelligen Betrag ab. „Bei den Anrufen wurde auf dem Telefon der Frau die Nummer ihrer echten Bank angezeigt, wodurch sich der Betrüger legitimiert hat“, teilt die Polizei mit.

Die Polizisten warnen, dass Betrüger – in diesem Fall falsche Bankmitarbeiter – professionell vorgehen, indem sie technologische Möglichkeiten nutzen, um ihre Opfer zu täuschen. „Oft werden gefälschte E-Mails, SMS oder Anrufe genutzt, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um die echte Bank handelt“, so die Polizei. Dabei übten die Täter Druck aus, indem sie einen Notfall vortäuschen, etwa dass das Konto gehackt wurde oder unberechtigte Abbuchungen vorgenommen wurden. So kämen sie an vertrauliche Daten wie Benutzername, Pin-Nummer oder Tan.

Polizei gibt Tipps

Um sich vor Betrügern zu schützen, rät die Polizei, mehrere Tipps zu beachten. So solle man den Hörer einfach auflegen, sobald der Anruf verdächtig erscheine. Auch solle man telefonisch nie persönliche Daten preisgeben. Eine Bank erfrage diese niemals am Telefon. Zudem empfiehlt die Polizei, in verdächtigen Fällen nicht die Rückwahltaste zu nutzen, sondern die Telefonnummer der Bank selbst einzugeben.

In jedem Fall solle man die örtlich zuständige Polizeidienststelle oder die Online-Wache (www.polizei.rlp.de/de/onlinewache) nach einem verdächtigen Anruf informieren. Unter der Telefonnummer 0621 963-1515 informieren Präventionsexperten zudem, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Infos gibt es zudem unter www.polizei-beratung.de.