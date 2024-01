Alkoholgeruch: Der ist Polizisten am Samstag um 23.30 Uhr aufgefallen, als sie An der Altenbach in Wachenheim einen 68-jährigen Mercedes-Fahrers kontrollierten. Der Atemalkoholtest bestätigte ihren Eindruck: Er zeigte 0,83 Promille an. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Neben einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro bekommt er einen Monat Fahrverbot.