Ab Freitag, 30. Oktober, sind im Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim vorerst keine Patientenbesuche mehr möglich. Das hat das Krankenhaus in einer Pressemitteilung am Donnerstag mitgeteilt. Dies geschehe, „um die Gesundheit von Patienten und Mitarbeitenden bei den aktuell hohen Corona-Infektionszahlen bestmöglich zu schützen“. Ausnahmen könnten mit der jeweiligen Station abgesprochen und dem Empfangspersonal mitgeteilt werden.

„Wir beobachten das Infektionsgeschehen sowie die Beschlüsse auf Bund- und Länderebene sehr aufmerksam und haben uns daher entschieden, Besuche bei Patienten nur noch in berechtigten Ausnahmefällen zu ermöglichen“, sagt Geschäftsführer Christoph Patzelt.

„Weil wir wissen, wie wichtig der Kontakt zur Familie und Freunden für unsere Patienten ist, können Angehörige am Empfang aber jederzeit Gegenstände für sie abgeben“, hebt er hervor. Die Sachen werden einmal täglich um die Mittagszeit zu den Patienten gebracht. Dringende Dinge oder verderbliche Waren werden zeitnah zugestellt.

Patienten können sich laut Krankenhaus mit ihren Anliegen jederzeit an den Sozialdienst wenden. Für dringende Fragen sind drei Mitarbeiter dort auch telefonisch erreichbar (Telefon 06322 607-6291, -6679 und -6788). Auch Termine mit dem Sozialdienst sind für Angehörige bei Bedarf und vorheriger Abstimmung vor Ort möglich.

Neue Beatmungsgeräte

Auf die Versorgung von Covid-19-Patienten sieht sich das Evangelische Krankenhaus nach eigener Einschätzung gut vorbereitet. Für die Beatmung von Patienten mit schweren Lungenbeschwerden hat die Klinik seit Beginn der Corona-Pandemie fünf neue Geräte in Betrieb genommen. Damit habe sich die Anzahl der Beatmungsplätze auf elf für den Covid-19-Ernstfall erhöht. „Die neuen Geräte ermöglichen neben moderner Sauerstofftherapie die nicht-invasive Beatmung und machen somit in vielen Fällen auch bei kritisch erkrankten Patienten eine Intubation verzichtbar“, so das Krankenhaus.

Mehr zum Thema