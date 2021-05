Bad Dürkheim. Der Dürkheimer Gordon Amuser ist Vorsitzender des neu gebildeten Kreiselternausschusses der Kindertagesstätten im Landkreis Bad Dürkheim. Jana Grimm-Lenz (Haßloch) wurde bei der konstituierenden Sitzung zu seiner Stellvertreterin gewählt.Wegen mangelnden Engagements der Eltern hat es seit 2014 keinen Kreiselternausschuss mehr gegeben. Den Neustart organisierte das Kreisjugendamt mit einer Interessengemeinschaft, die sich für die Neugründung stark gemacht hat.

Das Gremium versteht sich als Ansprechpartner, Vermittler und Schaltstelle zwischen Eltern, Kitas, Trägern der Einrichtungen und Kreisjugendamt. Es berät örtliche Elternvertretungen und kann bei Fragen und Problemen im Kita-Bereich kontaktiert werden. Vertreter werden in den Jugendhilfeausschuss des Kreises sowie in den Landeselternausschuss entsendet. Die 25 Mitglieder bleiben bis zu den Neuwahlen Ende 2021 im Amt.

Vertreterin im Jugendhilfeausschuss ist Katja Anslinger (Deidesheim). Ihr Stellvertreter ist Alexander Acs (Haßloch). In den Landeselternausschuss werden Jonas Runkel (Grünstadt) und Beatrice Kuba (Grünstadt) entsandt, Stellvertreterinnen sind Mareike Grosche-Thoma (Deidesheim) und Sandra Schinke (Quirnheim).

Das erste Schwerpunktthema werde die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes ab sein, das in fast allen Kitas zu Änderungen führen wird, kündigte der Kreiselternausschuss an. Arbeitsgruppen zu weiteren Themen sind in Gründung.

Kontakt

kontakt@kea-duew.de