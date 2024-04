Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeder Dürkheimer, jede Dürkheimerin weiß: Das Dubbeglas, integraler Bestandteil der Pfälzer Wein- und Fest-Kultur, wurde in seiner/ihrer Stadt erfunden: von einem Metzger, dem sein konventionelles Trinkgefäß ständig aus den fettigen Fingern rutschte. Wie genau es dazu kam oder besser gekommen sein könnte, zeigt jetzt ein Singspiel, das am nächsten Freitag erstmals in der Kurstadt aufgeführt wird.

Dabei muss man als Pfälzer aber zunächst einmal ganz stark sein: Denn die „Dubbeglas-Kantate“ stammt von einem Badener und einer Württembergerin,