Propheten gelten nichts im eigenen Land? Auf Valentina Jaffé trifft das nicht zu. Zwar wird die junge Künstlerin auch andernorts sehr beachtet – jüngst erst zum Beispiel in Neustadt. Aber auch in ihrer Heimatstadt Bad Dürkheim zeigt sie jetzt Flagge: in einer Doppelausstellung mit einer Kollegin aus Frankreich im Stadtmuseum im Haus Catoir

Kennengelernt haben sich Valentina Jaffé und Léa Barbazanges erst im vergangenen Frühling bei einer Gruppenausstellung der „Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein“ (AKM) in Koblenz. Die Chemie muss sofort gestimmt haben, denn nicht einmal ein ganzes Jahr später haben sie bereits ein vom „Deutsch-Französischen Bürgerfonds“ unterstütztes Gemeinschaftsprojekt auf den Weg gebracht, einem 2020 aus Grundlage des Vertrags von Aachen geschaffenen Förderprogramm. „Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und bei sehr unterschiedlicher Herangehensweise erstaunlich viele Parallelen entdeckt“, sagt Jaffé über die Zusammenarbeit mit der (bei der Vorbesichtigung nicht anwesenden) gebürtigen Bretonin, die seit ihrem Studium an der Straßburger „École Nationale des Arts Décoratifs“ in der Elsass-Metropole lebt.

Nachdenken über die Dualität von Natur und Kunst

Die Ausstellung in Bad Dürkheim trägt den Titel „Phenomena“ und streicht bereits so deutlich heraus, was die beiden Künstlerinnen verbindet: das Interesse an natürlichen Phänomenen und Materialien, die in künstlerische Werkgruppen übersetzt werden und die Betrachter auffordern, über die Dualität von Natur und Kunst nachzudenken. Oder einfach die geheimnisvolle Schönheit der so entstandenen Werke an der Grenze zwischen Minimalismus und Experiment zu genießen.

Geheimnisvolles Schimmern

Beispielhaft hierfür steht „Ligne de Mica“ von Barbazanges, eine von hinten beleuchtete, hochformatige Assemblage aus hauchdünnen Glimmerblöcken (denn genau das heißt Mica auf Französisch), die als mit Abstand farbenprächtigste Arbeit der gesamten Ausstellung die Kunstfreunde im letzten Ausstellungsraum fast so magisch anzieht wie ein funkelnder Edelstein. Generell verwendet die 38-Jährige bevorzugt natürliche Rohstoffe, macht dabei aber gerne ein Geheimnis daraus, welche. Ihre Serie „Cristaux“, von der drei Beispiele zu sehen sind, erinnert an Federn oder extrem vergrößerte Löwenzahn-Samen, könnte aber auch – wie der Titel andeutet – auf eine chemisch-kristalline Reaktion zurückzuführen sein. Das ist aber letztlich egal, denn die graustufig-weißen Arbeiten in ihren quadratischen Rahmen nehmen mit ihrem Wechselspiel aus Schatten, Licht und Reflexionen einfach für sich ein und machen bewusst, dass die Magie der Natur ein Wert ist, der für sich selbst stehen kann und Poesie in unser aller Leben bringt.

Valentina Jaffé ist in der Ausstellung deutlich präsenter als Léa Barbazanges, was daran liegt, dass sie ganz bewusst die in den Sonderausstellungsräumen des Stadtmuseums reichlich vorhandenen Glasvitrinen „bespielt“. Sie zeige hier nun viele Stücke, die lange in der Schublade lagen und bei früheren Ausstellungen eher selten vorgestellt wurden, berichtet die 33-Jährige. So empfängt einen schon im Vorraum ein Schaukasten mit im Innern, aber auch drauf und drunter locker arrangierten Cutouts, Malerei auf Papier sowie einer silbern glänzenden Keramik, die wie ein verbogenes Metallstück aussieht.

Unterschiedliche Techniken, aber eine verwandte Ästhetik

Solche Augentäuschungen liebt die Künstlerin. Im folgenden Raum sind zum Beispiel auch Objekte zu sehen, die wie zerknülltes Papier wirken. Insgesamt frappiert einmal mehr die Vielfalt an Techniken und Betrachtungsweisen, mit denen Jaffé an die Welt herangeht. In der Serie „Sky Pieces and Riverbeds“ zum Beispiel übermalt sie Fotografien mit Gouache und Tusche und bringt so Materialien zusammen, die sich eigentlich nicht besonders gut vertragen, hier aber zu einem interessanten Spiel mit Grau-Werten führt. Dieser Ansatz passt gut zusammen mit dem Léa Barbazanges’, die bei ganz anderem Ausgangsmaterial in „Nervures de marbre“, einer mit pulverisiertem Marmor beschichteten Platte, ganz ähnliche optische Effekte erzielt.

Für Britta Hallmann-Preuß, die Leiterin des Stadtmuseums Bad Dürkheim, ist diese Präsentation dezidiert zeitgenössischer Kunst eine gute Möglichkeit, ihr Haus nach längerer Pause wieder einmal für Modernes zu öffnen und so vielleicht auch den Publikumskreis zu erweitern. Dies trifft sich mit dem erklärten Anliegen von Jaffé und Barbazanges, für die Kunst neue Räume zu erschließen. Eine parallele „Phenomena“-Schau gibt’s deshalb ab 9. März in der Médiathèque Intercommunale im elsässischen Cernay bei Mulhouse.

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Phenomena“ mit Werken von Léa Barbazanges und Valentina Jaffé wird am Donnerstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr im Stadtmuseum Bad Dürkheim im Haus Catoir eröffnet. Die Karlsruher Kunstwissenschaftlerin Carolin Heel, die Valentina Jaffé schon seit ihrem Studium kennt, wird in die Schau einführen. Diese ist bis 7. April zu den gewohnten Öffnungszeiten des Museums zu sehen, dienstags bis sonntags 14–17 Uhr, sowie zusätzlich am Abend des Livemusik-Kneipenfestivals „Nightgroove“, 6. April, ab 18 Uhr, wobei beide Künstlerinnen dann vor Ort präsent sein werden.