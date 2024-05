In Zusammenarbeit mit der Polizei Grünstadt und der Verkehrswacht Bad Dürkheim bietet der Kreis-Seniorenbeirat Bad Dürkheim in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) am Dienstag, 4. Juni, eine Schulung für Senioren über die rechtlichen Hintergründe sowie den praktischen Umgang mit Elektrofahrrädern an. Ab 10 Uhr geht es im MGH-Schulungsraum um theoretische Hintergründe. Im zweiten Teil stehen von 14.30 bis 16.30 Uhr praktische Übungen auf dem Verkehrsübungsplatz der Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim auf dem Plan. Ein E-Bike wird bei Bedarf nach Anmeldung zur Verfügung gestellt. Die Schulung ist kostenlos, aber auf eigenes Risiko. Anmeldung und Informationen bis spätestens 17. Mai bei Friedrich Schindler, Vorsitzender des Seniorenbeirats, unter Telefon 06359 6900 oder 0162 2665529.