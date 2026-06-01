Am Samstag, 22. August, ist Bad Dürkheim Zielort der dritten Etappe der Deutschlandtour. Wichtige Fragen und Antworten um das Rad-Spektakel im Überblick.

Wer richtet die Tour aus?

Die Deutschland Tour wird von der A.S.O. Germany GmbH ausgerichtet, die auch Veranstalter der Rennen Eschborn-Frankfurt und Cyclassics Hamburg sind. Die A.S.O. Germany ist seit 2017 eine 100-prozentige Tochter der Amaury Sport Organisation (A.S.O.), dem traditionsreichen Ausrichter der Tour de France.

Was waren die Gründe, weshalb Bad Dürkheim als Zielort der dritten Etappe festgelegt wurde?

Bad Dürkheim bietet für die Lidl Deutschland Tour 2026 eine passende Kombination aus sportlicher Herausforderung, attraktiver Kulisse und regionaler Radsportbegeisterung. Die dritte Etappe von Herxheim bei Landau nach Bad Dürkheim ist als Königsetappe geplant: 169 Kilometer, rund 3000 Höhenmeter, die Fahrt tief in den Pfälzerwald sowie markante Punkte wie Kalmit, Johanniskreuz und die Schlussrunde über den Annaberg. Damit eignet sich Bad Dürkheim besonders als Zielort einer Etappe, die im Kampf um das Blaue Trikot eine wichtige Rolle spielen kann. Hinzu kommt die Zielankunft auf dem Wurstmarktplatz, der gute Voraussetzungen für Fans, Zielinfrastruktur und ein Radsportfestival bietet.

Wer zeichnet neben Ex-Profi Fabian Wegmann für die Streckenplanung rund um Bad Dürkheim verantwortlich?

Für die sportliche Streckenplanung liegt die Verantwortung auf Veranstalterseite bei der A.S.O. Germany, mit Fabian Wegmann als Sportlichem Leiter und Daniel Nohe als Streckenplaner. Für lokale Abstimmungen rund um Bad Dürkheim arbeiten Stadt- und Kreisverwaltung eng mit dem Veranstalter zusammen.

Wird die Strecke auch durch die Dürkheimer Innenstadt führen?

Nach RHEINPFALZ-Informationen: ja. Der Tross kommt vom Kurpfalzpark aus Richtung Wachenheim nach Bad Dürkheim. Ehe es in Richtung Annaberg und Wurstmarktplatz geht, passiert das Feld die Innenstadt. Die Stadtverwaltung will erst in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 17 Uhr, offiziell informieren.

Welche Kosten kommen auf die Stadt zu?

Auch dazu will sich die Stadtspitze erst im Haupt- und Finanzausschuss äußern.

Wird der gesamte Tross nach der Zielankunft in Bad Dürkheim übernachten oder direkt weiterreisen?

Nach der Zielankunft in Bad Dürkheim richtet sich die Logistik auf die Schlussetappe am Folgetag in Heilbronn aus. Die konkreten Hotel- und Transferplanungen der Teams werden im Zuge der Rennlogistik festgelegt; grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich der Tross nach Abschluss der Etappe in Richtung Heilbronn beziehungsweise in die Region des Finalorts orientiert.

Bis wann wird das Teilnehmerfeld feststehen?

Die teilnehmenden Teams werden voraussichtlich Mitte Juni kommuniziert. Das erfolgt üblicherweise schrittweise im Vorfeld der Rundfahrt. Die endgültigen Fahrernamen stehen in der Regel erst deutlich näher am Rennen fest, da sie von Saisonplanung, Form, Verletzungen und Teamentscheidungen abhängen. Das vollständige Teilnehmerfeld mit Fahrern wird daher voraussichtlich erst in der Rennwoche beziehungsweise kurz vor dem Start final bestätigt.

Mit welchen Stars ist in diesem Jahr zu rechnen?

Die Veranstalter sprechen für 2026 von Fahrern der World-, Pro- und Continental-Teams. Aufgrund des Profils mit Prolog, Sprintchancen, Mittelgebirgsetappen und anspruchsvollen Schlussrunden ist mit einem Feld aus starken Klassikerfahrern, Sprintern, Zeitfahrspezialisten und Gesamtklassement-Fahrern zu rechnen. Konkrete Namen können aktuell noch nicht seriös bestätigt werden.