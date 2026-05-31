Die Hockeynationalteams der männlichen U18 aus Frankreich und Deutschland treffen sich in Bad Dürkheim zum gemeinsamen Trainingslager mit zwei Länderspielen.

Von Mittwoch bis Sonntag herrscht wie im vergangenen Jahr, internationales Flair im Dr. Kurt-Schneider-Hockey-Stadion. Der Dürkheimer Hockey-Club, der den Platz zur Verfügung stellt, profitiert ebenfalls davon.

Gemeinsame Trainingseinheiten, Kennenlernaktionen, aber auch gemeinsame Unternehmungen und als Höhepunkt die beiden Länderspiele am Freitag und Sonntag, so gestaltet sich eine Maßnahme, die vom Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) gefördert wird. Das DFJW wurde 1963 gegründet, Begegnungen und interkultureller Austausch von Jugendlichen beider Länder sollen damit ermöglicht und gefördert werden. Deshalb finden abwechselnd in Deutschland und Frankreich solche Hockeymaßnahmen von U16 bis U21 statt. 2025 war die weibliche U18 zu Gast in Bad Dürkheim, nun ist es vom 3. bis zum 7. Juni die männliche U18.

Perfekte Rahmenbedingungen

Bad Dürkheim bietet sich durch die Nähe zu Frankreich als deutscher Gastgeber an, um die Fahrtzeiten für die Gäste in Grenzen zu halten. „Wir freuen uns sehr, erneut ein DFJW in Bad Dürkheim ausrichten zu können,“ sagt DHB-Leistungssportreferentin Jana Pacyna außerdem. „Der Dürkheimer HC bietet dafür perfekte Rahmenbedingungen und überzeugt mit großem Engagement.“

Damit der Verein, der seine eigenen Trainingszeiten für die Besucher etwas einschränken muss, auch etwas davon hat, wird es eine Trainingseinheit für DHC-Kinder geben, die von den jungen Nationalspielern geleitet wird. Letztes Jahr nutzten die Kids diese Gelegenheit, um reichlich Autogramme zu sammeln. Wer Jugendhockey auf Top-Niveau erleben möchte, kann sich die beiden Länderspiele ansehen. Anpfiff ist am Freitag und Samstag jeweils um 18 Uhr.