Zum Saisonauftakt der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord steht das erste Derby an. Dabei erwartet der TuS Wachenheim am Sonntag, 15 Uhr, den FC Leistadt. In der vergangenen Runde feierte der TuS einen 9:0-Kantersieg gegen den damaligen Aufsteiger.

Die Wachenheimer, die im Pokal trotz der 0:2-Niederlage gegen Deidesheim eine starke Leistung zeigten, werden taktisch ganz anders auftreten. „Ich erwarte einen tief stehenden Gegner, deshalb werde ich