Vor der kurzen Pfingstpause empfangen die DHC-Herren am Sonntag um 11 Uhr zu Hause die zweite Mannschaft des SC Frankfurt 1880. Trainer Andreas Schanninger wünscht sich von seiner Mannschaft einen ähnlich starken Auftritt wie letzte Woche.

Tempo und Spielübersicht möchte der DHC-Coach am Sonntag sehen. „Sie haben mich gekitzelt“, sagt er über die Partie am letzten Sonntag in Kaiserslautern.