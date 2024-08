Auch im 40. Jahr seines Bestehens lädt der Förderkreis Wachtenburg zu seinem Burgfest auf die Wachtenburg ein. Geöffnet hat der „Balkon der Pfalz“ in diesem Jahr von Freitag bis Montag, 23. bis 26. August. Nach der Eröffnung um 19 Uhr am Freitagabend mit den Stadt- und Weinhoheiten wird die Band Bully’z spielen. Am Samstag können sich die Besucher bereits ab 10 Uhr stärken. Am Abend tritt ab 19.30 Uhr die Band Tonic auf. Am Sonntag gibt es in diesem Jahr um 10 Uhr einen Burggottesdienst mit Intakt. Anschließend ab 11 Uhr einen Frühschoppen. Am Montagabend finden die Festtage ihren Abschluss bei einem „Funzelabend“. Ab 18 Uhr klingt hier im Lichterschein das Burgfest e aus. Für das leibliche Wohl während der vier Burgfesttage sorgt wie stets der Förderkreis.

So läuft der Pendel-Verkehr

Für alle, die bequem auf die Burg kommen wollen, ist ein Bus-Pendel-Verkehr eingerichtet. Die Busse fahren halbstündlich vom Bahnhof, vom Marktplatz, vom Schwimmbad sowie vom Parkplatz am Hotel Goldbächel ab (Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 10.30 Uhr und Montag ab 17 Uhr). Am Sonntag fahren um 9.15 vom Marktplatz zusätzliche Shuttlebusse zum Burggottesdienst.