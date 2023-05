Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

WEISENHEIM AM SAND. In der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz geht die Angst um. Fünf der zehn Mannschaften müssen die Liga verlassen, da ist volle Konzentration gefordert. Dies gilt auch für den SV Weisenheim, der am Sonntag (15 Uhr) beim VTG Queichhambach auf dem Prüfstand steht.

Da die Weisenheimer ihre drei bisherigen Partien in der Abstiegsrunde gewonnen haben und dabei elf Treffer erzielten, beträgt das Polster zu den Abstiegsplätzen komfortable acht Punkte.