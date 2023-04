Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Andreas Merk ist in der Region kein Unbekannter – hat er doch lange Jahre die Regionalliga-Mannschaft der Basketballer der SG TV Dürkheim/BI Speyer trainiert. Im Alltag ist der Ellerstadter Sportlehrer. An seiner Schule hat er sich mit seinem Kollegen Florian Deyer eine Laufchallenge ausgedacht – die prima funktionierte und Nachahmer finden soll.

Merk und Deyer arbeiten an der Realschule plus Flomborn/Flörsheim-Dalsheim im Kreis Alzey-Worms, unterrichten breit verteilt fast alle Klassenstufen. Als Schulen in der Pandemie erstmals geschlossen