Ab Donnerstag steppt in Berlin wieder der Bär – in Gold, Silber und Bronze. Die 72. Berlinale wirft ihre Schatten voraus. Was aber nur wenige wissen: Unter die Filmschaffenden und Prominenten werden sich auch Hunderte Bad Dürkheimer mischen.

Zugegeben, es geht um Flaschen. Genauer: Weinflaschen. Denn den beiden Dürkheimer Weingütern Hanewald-Schwerdt und Darting ist etwas gelungen, um das sie zahlreiche Winzer beneiden dürften.